Il recente “Decreto Anziani” introduce una misura di sostegno per gli anziani non autosufficienti: il bonus da 850 euro mensili, noto come “Prestazione Universale”. Questa misura sperimentale sarà attiva dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, e ha l’obiettivo di supportare le famiglie che si trovano a dover gestire i costi dell’assistenza a persone anziane non autosufficienti.

Chi Ha Diritto al Bonus Anziani da 850 Euro?

Per accedere al bonus anziani, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Età e Condizione di Non Autosufficienza: Il bonus è destinato a persone di almeno 80 anni che non sono autosufficienti.

ISEE Inferiore a 6.000 Euro: È richiesto un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 6.000 euro.

Indennità di Accompagnamento: Gli aventi diritto devono già ricevere l’indennità di accompagnamento o essere nelle condizioni per ottenerla.

Questa misura non si applica automaticamente; è necessario presentare una domanda, le cui modalità saranno dettagliate nei decreti attuativi che verranno pubblicati prossimamente.

Come Utilizzare il Bonus da 850 Euro per Anziani Non Autosufficienti

Il bonus di 850 euro mensili è erogato come parte della nuova Prestazione Universale, composta da due parti:

Quota Fissa Monetaria: Correlata all’indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Assegno di Assistenza: Una quota integrativa di 850 euro, destinata esclusivamente a coprire i costi del lavoro di cura e assistenza. Questa somma può essere utilizzata per:

Pagare Collaboratori Domestici: Coloro che svolgono mansioni di assistenza alla persona, in linea con i contratti collettivi nazionali di settore.

Acquistare Servizi di Assistenza: Offerti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale.

È importante notare che il bonus è esente da imposizione fiscale e non può essere soggetto a pignoramento. L’uso del bonus è rigidamente vincolato al pagamento dei servizi di cura e assistenza, assicurando che le risorse siano impiegate per migliorare la qualità della vita degli anziani non autosufficienti.

Come Richiedere il Bonus Anziani

Come anticipato, il riconoscimento del bonus non è automatico. Gli interessati dovranno presentare un’apposita domanda. Le specifiche modalità di richiesta, così come le tempistiche, saranno chiarite con la pubblicazione dei decreti attuativi previsti nei prossimi mesi.

Una Mano a Chi Ne Ha Bisogno

Come cantano i Cugini di Campagna nel brano “Meravigliosamente”: “Immagina la nostra casa, con due mattoni, io la tiro su…”. Anche se i soldi non possono garantire la felicità, il bonus di 850 euro può sicuramente aiutare a sostenere le spese legate all’assistenza e alla cura degli anziani, fornendo un po’ di sollievo alle famiglie in difficoltà.