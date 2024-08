Nel vasto panorama dei bonus disponibili in Italia, ce n’è uno particolarmente rilevante per gli agricoltori, che non si limita a un’unica erogazione, ma si ripresenta ogni anno con 784 euro. Grazie alle nuove misure introdotte dalla Politica Agricola Comune (PAC), gli agricoltori italiani possono ora beneficiare di un bonus che può arrivare fino a 784 euro per ettaro di terreno coltivato.

A Chi è Rivolto il Bonus Agricolo da 784 euro?

Il bonus è destinato agli agricoltori, con un focus particolare su coloro che coltivano ulivi, una coltura fondamentale per l’economia italiana. L’obiettivo di questo sostegno è quello di migliorare il reddito degli agricoltori, equiparandolo a quello di altri settori imprenditoriali, e di promuovere pratiche agricole sostenibili.

Le Quattro Principali Forme di Aiuto Previste dalla PAC

Gli agricoltori che coltivano ulivi possono accedere a quattro principali tipologie di aiuto, previste dalla PAC:

Titoli Base: Questo sostegno è riconosciuto a tutti gli agricoltori e rappresenta un elemento fondamentale del sistema di aiuti. Il valore medio nazionale di questi titoli è attualmente di 164,12 euro per ettaro, con un piano di riallineamento che prevede di uniformare i titoli di valore basso a 139,50 euro entro il 2026.

Pagamento Accoppiato: Gli olivicoltori che producono olio d’oliva su superfici certificate con sistemi di qualità come DOP o IGP possono beneficiare di un pagamento aggiuntivo di 116 euro per ettaro. È fondamentale che gli agricoltori documentino la conformità delle loro produzioni agli standard di qualità richiesti.

Eco-schema 2 (Inerbimento): Prevede un pagamento di 120 euro per ettaro l’anno per gli agricoltori che praticano l’inerbimento, cioè la gestione controllata del manto erboso senza l’uso di diserbanti chimici. Questo schema è alternativo all’eco-schema 5.

Eco-schema 5 (Inerbimento con Piante Apistiche): Gli agricoltori che coltivano piante apistiche, che favoriscono l’impollinazione da parte delle api, possono ottenere fino a 250 euro per ettaro all’anno. Per beneficiare di questo schema, è necessario evitare operazioni di sfalcio o l’uso di prodotti chimici durante il periodo di fioritura.

Come Richiedere il Bonus da 784 euro

Gli agricoltori interessati devono informarsi accuratamente e procedere con la domanda annuale per accedere a questi fondi. La PAC rappresenta un’importante risorsa per sostenere il settore agricolo, specialmente in un periodo di crisi economica come quello attuale.

Questo bonus annuale da 784 euro rappresenta un’opportunità significativa per gli agricoltori italiani, offrendo un sostegno finanziario che può fare la differenza. Con importi che possono superare i 700 euro per ettaro, è un aiuto che non solo supporta il reddito agricolo, ma promuove anche pratiche agricole sostenibili e di alta qualità.