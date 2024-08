Un’importante novità attende il personale delle Forze Armate, della Polizia e della Capitaneria di Porto con il Bonus da 600 euro: a partire da febbraio 2025, più di 76.000 dipendenti vedranno un significativo incremento nelle loro buste paga grazie al nuovo Bonus Defiscalizzazione. Questo bonus, che ammonta a oltre 600 euro, rappresenta un sollievo tangibile in un periodo di forte pressione economica per le famiglie italiane.

Cos’è il Bonus Defiscalizzazione da 600 euro?

Il Bonus Defiscalizzazione è una misura introdotta per sostituire il precedente Bonus Sicurezza di 80 euro, voluto dal Governo Renzi. Questa nuova iniziativa è specificamente destinata ai membri delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e della Capitaneria di Porto, sia a orientamento civile che militare. Il bonus viene applicato direttamente sulla busta paga attraverso una riduzione dell’imposta lorda sul reddito, e si concretizza come una riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), comprese le addizionali comunali e regionali.

Come Funziona il Bonus?

Il bonus si applica a fine anno, in concomitanza con il conguaglio fiscale. In pratica, i beneficiari potranno recuperare integralmente o parzialmente le imposte versate sul reddito accessorio, con un accredito che avverrà nel cedolino di febbraio 2025. L’importo massimo fissato per quest’anno è di 610,50 euro, ma se l’imposta dovuta risultasse inferiore, il bonus sarà adeguato di conseguenza.

Requisiti per Beneficiare del Bonus

Non tutti potranno accedere a questo bonus: i beneficiari devono aver percepito nel 2023 un reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF inferiore a 30.208 euro. Inoltre, la riduzione dell’imposta si applica solo fino alla capienza dell’imposta lorda; nel caso in cui il bonus superi l’imposta dovuta, l’eccesso non potrà essere utilizzato per ulteriori riduzioni fiscali.

Un Sostegno Necessario in Tempi Difficili

La pubblicazione del DPCM del 24 giugno 2024, avvenuta il 7 agosto in Gazzetta Ufficiale, arriva in un momento critico. Le famiglie italiane stanno affrontando mesi difficili a causa dei rincari e delle crescenti spese, specialmente in un periodo come agosto, quando le vacanze estive pesano notevolmente sui bilanci. Questo bonus rappresenta quindi un supporto concreto per una parte significativa della popolazione che lavora ogni giorno per garantire la sicurezza del Paese.

Il Bonus Defiscalizzazione non è solo una misura economica, ma un riconoscimento del lavoro svolto dalle Forze Armate e di Polizia in un contesto sempre più impegnativo. Con più di 600 euro in arrivo nelle loro buste paga, questi lavoratori potranno affrontare con maggiore serenità le sfide economiche dei prossimi mesi. Per molti, questo bonus sarà una boccata d’ossigeno in un periodo di incertezze e difficoltà finanziarie.