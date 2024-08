L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha recentemente diffuso un importante avviso riguardante l’assegnazione di un bonus di 500 euro per Ferragosto, destinato a specifiche categorie di cittadini. Questo sussidio sarà distribuito tramite la Carta “Dedicata a Te”, una carta elettronica di pagamento progettata per sostenere le famiglie con particolari requisiti economici.

I beneficiari del bonus da 500 si conosceranno entro Ferragosto

Il bonus, introdotto con la Legge di Bilancio 2024, è destinato ai nuclei familiari residenti in Italia, composti da almeno tre persone, con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000 euro. È importante notare che le famiglie già beneficiarie di altri sussidi come NASpI, ADI, Carta Acquisti o Cassa Integrazione non saranno eleggibili per questo specifico bonus.

La Carta “Dedicata a Te” permette l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e può essere utilizzata anche per il pagamento di abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico o per il carburante delle vetture. Le carte messe a disposizione per il 2024 sono un milione e 330mila.

Procedura di selezione e distribuzione

L’INPS ha già inviato, entro il 24 luglio, gli elenchi preliminari dei beneficiari ai Comuni italiani. Questi ultimi avranno 20 giorni di tempo per convalidare i nominativi, verificando in particolare la residenza dei beneficiari. Tale processo di verifica dovrà concludersi entro Ferragosto. Successivamente, l’INPS avrà a disposizione altri 10 giorni per finalizzare gli elenchi, che verranno trasmessi entro il 24 agosto 2024 a Poste Italiane.

Una volta confermati, gli elenchi definitivi saranno pubblicati sui siti istituzionali dei rispettivi Comuni. A partire da settembre, i cittadini selezionati potranno ritirare la carta caricata con i il Bonus 500 euro presso gli uffici postali dopo l’ok che avviene a Ferragosto.

Un sostegno mirato per le famiglie in difficoltà

La Carta “Dedicata a Te” rappresenta un aiuto concreto per le famiglie italiane in condizioni economiche precarie, fornendo un sostegno tangibile per l’acquisto di beni essenziali e servizi fondamentali. Questa iniziativa riflette l’impegno del governo e dell’INPS nel supportare i cittadini più vulnerabili, specialmente in un periodo di incertezze economiche.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, i cittadini sono invitati a consultare il portale web dell’INPS e i siti istituzionali dei propri Comuni di residenza per conoscere già a Ferragosto i beneficiari del Bonus da 500 euro.