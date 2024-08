L’INPS chiude la settimana con importanti aggiornamenti riguardanti i pagamenti dell’Assegno di Inclusione (AdI), del Supporto Formazione e Lavoro (SFL), e del Bonus da 100 euro Ex Renzi. Molti beneficiari attendono con ansia l’arrivo delle ricariche, che potrebbero concretizzarsi già dalla prossima settimana.

Assegno di Inclusione: Lavorazioni in Corso

Il 23 agosto è la data in cui l’INPS ha previsto l’inizio delle lavorazioni per l’Assegno di Inclusione, il nuovo sussidio che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza a partire da gennaio. Questo sostegno economico è destinato alle famiglie con un ISEE inferiore a 9.360 euro, in cui siano presenti soggetti disabili, minorenni, over 60 o persone svantaggiate.

Le ricariche, di norma, sono accreditate il 27 di ogni mese, seguendo il calendario del precedente RdC. Tuttavia, a causa del weekend, l’INPS ha anticipato le operazioni di pagamento, con lavorazioni che potrebbero già essere partite. Anche se non è stabilito un orario specifico, l’Istituto tende a iniziare le procedure nel pomeriggio.

In passato, l’INPS è riuscita ad anticipare i pagamenti di uno o due giorni, come accaduto con la prima ricarica di agosto o per il Bonus da 100 euro, che sono effettuati tra il 12 e il 13 agosto, invece che il 15. Nonostante questo, il calendario ufficiale per i pagamenti da agosto a dicembre non è ancora stato pubblicato, lasciando incertezza sulle date precise di accredito.

Supporto Formazione e Lavoro: In Arrivo i Pagamenti

Accanto all’Assegno di Inclusione, il Supporto Formazione e Lavoro rappresenta un ulteriore aiuto per i cittadini che non possono accedere all’AdI. Questo sussidio di 350 euro al mese, erogato per un massimo di un anno, è destinato a persone tra i 18 e i 59 anni con un ISEE non superiore a 6.000 euro, disposte a seguire un percorso di politica attiva del lavoro.

Anche in questo caso, i pagamenti dovrebbero essere effettuati a partire dal 27 agosto, con le lavorazioni che potrebbero iniziare oggi. Alcuni beneficiari, che aspettano la prima mensilità, potrebbero vedere i loro pagamenti già dalla prossima settimana.

Bonus Inps da 100 euro Ex Renzi: Pagamenti Residui Attesi

Infine, l’INPS è in procinto di erogare i residui del Bonus Ex Renzi, un trattamento integrativo dal valore di circa 100 euro mensili, destinato a chi ha un reddito annuo compreso tra 8.500 e 15.000 euro. La maggior parte dei beneficiari ha già ricevuto il bonus il 13 agosto, ma ci sono ancora alcuni pagamenti in sospeso. Questi potrebbero essere accreditati nelle prossime ore.

La prossima settimana sarà cruciale per migliaia di cittadini che attendono l’accredito dei sussidi. Mentre l’INPS continua a mantenere una certa flessibilità nelle tempistiche, è probabile che i pagamenti per l’Assegno di Inclusione, il Supporto Formazione e Lavoro, e il Bonus da 100 euro Ex Renzi saranno completati entro la fine di agosto, offrendo un sostegno economico essenziale a chi ne ha diritto.