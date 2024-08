Un 52enne di origini senegalesi, residente nel napoletano, è denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, contraffazione di marchi e commercio di prodotti con segni falsi. L’uomo è fermato dai carabinieri sulla strada statale 265, nel comune di San Marco Evangelista, mentre trasportava 138 paia di sneakers riportanti loghi di noti marchi, tutte contraffatte.

L’Inseguimento e il Sequestro

L’uomo non si è fermato all’alt intimato dai carabinieri per un controllo, scatenando così un inseguimento lungo viale Carlo III. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta sono riusciti a bloccare il veicolo in sicurezza, ponendo fine alla fuga.

Durante il controllo, l’uomo non era in grado di fornire spiegazioni circa la provenienza delle scarpe, che sono state immediatamente sottoposte a sequestro. Le sneakers, recanti marchi falsificati di noti brand, erano destinate probabilmente al mercato nero.

Conseguenze Legali

Dopo essere accompagnato in caserma per espletare le formalità di rito, l’uomo è denunciato. Ora dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, contraffazione di marchi e commercio di prodotti con segni falsi. Questo episodio sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la diffusione di merci contraffatte, un fenomeno che danneggia non solo i marchi originali, ma anche l’economia locale e nazionale.