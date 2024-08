I Carabinieri di Ischia e Procida stanno continuando i loro controlli intensivi anche dopo il periodo di Ferragosto, concentrandosi sui porti, il litorale e le strade della movida per garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi. Diversi individui sono denunciati per varie infrazioni e reati. Tra i casi più rilevanti, un 44enne napoletano è denunciato per guida senza patente e porto abusivo di armi. Durante un controllo, è trovato in possesso di un pugnale karambit, un’arma pericolosa di origine indonesiana, che è stata immediatamente sequestrata dai militari.

Un altro episodio ha coinvolto un 41enne dei Quartieri Spagnoli, fermato a Lacco Ameno mentre guidava uno scooter senza patente. Anche un 68enne di Barano è denunciato per gestione di rifiuti non autorizzata, poiché stava raccogliendo materiale ferroso senza le necessarie autorizzazioni.

Un 62enne è denunciato per furto aggravato dopo aver rubato uno scooter in via Mirabella, successivamente recuperato dai Carabinieri. Inoltre, un 29enne napoletano è individuato come il presunto autore del furto di una bici elettrica; sorpreso mentre cercava di riverniciarla per eludere i controlli. Durante l’operazione, i Carabinieri hanno trovato anche 20 grammi di hashish in suo possesso, portando a una sanzione amministrativa.

A Forio, in collaborazione con la Guardia di Finanza di Ischia e l’Ufficio Locale Marittimo, i Carabinieri hanno denunciato un 69enne per occupazione abusiva di spazio demaniale. L’uomo aveva occupato illegalmente un’area destinata al noleggio di attrezzature.

Infine, una 47enne di Procida, autista di autobus per una compagnia di trasporti locali, è sanzionata amministrativamente per essersi rifiutata di accettare il pagamento del biglietto tramite carta di credito da tre passeggeri. Un quarantenne di Pozzuoli è sanzionato per la vendita non autorizzata di bevande e snack in strada, mentre il titolare di un ristopub di Procida ha ricevuto un provvedimento di sospensione per aver impiegato personale senza la regolare comunicazione del rapporto di lavoro.