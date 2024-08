Un tragico incidente si è verificato questo pomeriggio nel comune di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, dove un bambino di cinque anni è caduto dal balcone di casa. L’episodio ha scosso la comunità locale, lasciando tutti col fiato sospeso per le sorti del piccolo.

I Soccorsi e il Trasporto in Ospedale

I carabinieri, prontamente giunti sul posto, stanno conducendo i necessari accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Nel frattempo, il bambino, in gravi condizioni, è stato immediatamente soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Per garantire un trasporto il più rapido e sicuro possibile, una pattuglia dei carabinieri ha scortato l’ambulanza, assicurando la viabilità e facilitando il passaggio del veicolo di emergenza attraverso il traffico cittadino. La priorità è stata data alla necessità di fornire al piccolo le cure mediche nel minor tempo possibile.

Le Indagini

Le autorità stanno lavorando per chiarire le circostanze dell’accaduto. Al momento non sono ancora chiare le modalità con cui il bambino è caduto dal balcone, e si sta cercando di comprendere se si sia trattato di un incidente o se ci siano altre responsabilità. La presenza dei carabinieri sul luogo dell’incidente è volta a raccogliere testimonianze e prove che possano aiutare a delineare una chiara ricostruzione dell’evento.

La Comunità in Ansia

La notizia ha rapidamente fatto il giro del paese, suscitando grande preoccupazione tra i residenti. La comunità di Sant’Anastasia si è stretta attorno alla famiglia del bambino, in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Le autorità sanitarie non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma si teme per la gravità delle ferite riportate dal piccolo.