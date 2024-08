Un tragico incidente ha scosso la comunità di Capena, un comune in provincia di Roma, dove un bambino di cinque anni è caduto da una finestra situata a un’altezza di otto metri. L’incidente è avvenuto mentre il piccolo stava giocando con il fratellino più giovane nella camera da letto dell’appartamento di famiglia, situato in via Tiberina.

L’Intervento dei Soccorsi

Il bambino, figlio di una coppia di origine bangladese, è stato prontamente soccorso e trasportato in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme al personale medico del 118. Al momento, il piccolo si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico, sotto la cura del professor Giorgio Conti. La situazione è estremamente critica: il bambino è in prognosi riservata e la sua condizione richiede una continua assistenza medica.

Le Condizioni del Bambino

Secondo quanto riferito dal personale sanitario, il bambino ha riportato un gravissimo politrauma a seguito della caduta. Le lesioni includono danni cerebrali significativi e numerose fratture su diverse parti del corpo. Data la gravità delle condizioni, si è deciso di intervenire chirurgicamente, ma il piccolo è stato posto in uno stato di sedazione farmacologica ed è attualmente supportato da ventilazione meccanica.

La Comunità Sotto Shock

La notizia ha lasciato la comunità locale profondamente scossa. I carabinieri stanno continuando a indagare sull’incidente per ricostruire esattamente come sia avvenuta la caduta. Intanto, l’intera cittadina si stringe attorno alla famiglia del piccolo, sperando in un esito positivo nonostante la gravità della situazione.