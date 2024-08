Un’operazione neurochirurgica straordinaria eseguita con successo al Policlinico di Bari, dove un team di specialisti ha asportato un raro tumore cerebrale da un bambino di 8 anni. Il tumore, un craniofaringioma localizzato nell’ipotalamo, è rimosso utilizzando un approccio endoscopico attraverso la cavità nasale, evitando così qualsiasi apertura del cranio. Questo tipo di intervento, particolarmente complesso e raro nei pazienti pediatrici, è portato a termine dall’equipe neurochirurgica guidata dal professor Francesco Signorelli.

Un Approccio Innovativo e Mini-Invasivo

L’asportazione del craniofaringioma è resa possibile grazie all’impiego di strumenti endoscopici pediatrici e alla guida di un neuronavigatore, tecnologia che ha permesso ai neurochirurghi di raggiungere la massa tumorale localizzata nella zona centrale del cervello in modo mini-invasivo. Il professor Signorelli ha sottolineato come questo approccio, sebbene consolidato negli adulti, sia meno frequente nei bambini, principalmente a causa delle dimensioni ridotte delle strutture nasali pediatriche.

Un Team Multidisciplinare per un Intervento Complesso

L’intervento è stato frutto della collaborazione di un team multidisciplinare che ha coinvolto diverse specialità mediche, tra cui neurochirurghi, otorinolaringoiatri, oncoematologi pediatrici, anestesisti e rianimatori. La decisione di optare per la via endoscopica anziché quella transcranica è stata presa dopo un’attenta valutazione congiunta, tenendo in considerazione i benefici di un approccio meno invasivo, soprattutto per un paziente così giovane.

Esiti Positivi e Prospettive di Guarigione

L’operazione si è conclusa con successo, con una resezione completa del tumore e senza danni ai tessuti circostanti. Il bambino, che è ancora ricoverato, potrà presto tornare a casa. Questo intervento rappresenta un’importante dimostrazione delle capacità e dell’eccellenza del Policlinico di Bari, uno dei pochi centri in Italia in grado di eseguire trattamenti neurochirurgici endoscopici pediatrici di questa complessità.

Un Centro di Eccellenza per la Neurochirurgia Pediatrica

Il direttore generale dell’ospedale universitario barese, Antonio Sanguedolce, ha concluso sottolineando l’importanza del Policlinico di Bari come centro di eccellenza per la neurochirurgia pediatrica in Italia, riconoscendo il valore del lavoro svolto dal professor Signorelli e dal suo team. Questo successo non solo offre una nuova speranza per i pazienti pediatrici affetti da patologie cerebrali complesse, ma conferma anche il Policlinico di Bari come un punto di riferimento nazionale in questo campo.