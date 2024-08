Questa mattina, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, si è verificato un tragico incidente stradale che ha portato alla morte di una bambina di 8 anni e al ferimento della sorella di 16 anni. L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale, suscitando dolore e sconcerto per le circostanze che lo hanno provocato.

I Dettagli dell’Incidente

Secondo le prime informazioni fornite dai Carabinieri, l’auto coinvolta, una Smart Fortwo, era senza assicurazione, e il conducente, che non possedeva una patente valida, stava guidando in violazione delle leggi stradali. Si tratta di Francesco D’Alterio, 47 anni, uscito dal carcere appena ieri sera. A bordo del veicolo viaggiavano quattro persone: la madre delle due bambine, le due sorelle, e il compagno della donna, che non è il padre delle ragazze.

Le Condizioni di Sicurezza Compromesse

In base ai primi accertamenti, emerge che le norme di sicurezza non erano rispettate. La sorella maggiore, di 16 anni, si trovava seduta nel piccolo bagagliaio posteriore dell’auto, un’area non destinata al trasporto di passeggeri, mentre la bambina di 8 anni, che ha perso la vita, era seduta in braccio alla madre sul sedile anteriore del passeggero. Queste gravi violazioni delle norme di sicurezza hanno probabilmente aggravato le conseguenze dell’incidente.

I Soccorsi

I primi a intervenire sono stati alcuni passanti che si trovavano sul luogo dell’incidente, seguiti poco dopo dal personale del 118. Nonostante gli sforzi tempestivi per prestare soccorso, per la bambina di 8 anni non c’è stato nulla da fare. La sorella maggiore, invece, è stata trasportata in ospedale con ferite di varia gravità.