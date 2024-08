Nel quadro delle attività volte alla protezione delle fasce deboli, tra cui minori e anziani, la Polizia Locale di Napoli ha portato a termine diverse operazioni significative grazie al personale della U.O. Investigativa, Ambientale ed Emergenze Sociali (IAES).

Intervento al Vomero: Sfruttamento di Minore per Accattonaggio

Una delle operazioni più delicate si è svolta nel quartiere Vomero, dove gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione riguardante il presunto sfruttamento di minori. La polizia ha sorpreso una bambina di 8 anni, costretta a mendicare per le strade sotto la coercizione della nonna, entrambe di etnia rom-serba. La nonna è stata immediatamente deferita all’autorità giudiziaria per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), oltre che per resistenza a pubblico ufficiale.

Le indagini hanno ulteriormente rivelato che sulla nonna pendeva una nota di rintraccio per irregolarità sul territorio nazionale. La bambina è stata quindi sottratta alla sua custodia e, su disposizione della procura minorile, è stata affidata alla madre, rintracciata e giunta sul luogo dell’intervento.

Controlli in via Verdi: Sequestrate Armi e Strumenti per il Furto

Sempre nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio, il personale IAES ha notato due individui sospetti in un’area parcheggio motocicli nei pressi di via Verdi. I due, a bordo di un motoveicolo, si aggiravano con fare sospetto. Gli agenti li hanno fermati e identificati, scoprendo che si trattava di due napoletani cinquantenni con precedenti penali per furto e scasso.

Durante la perquisizione del veicolo, sotto la sella sono stati rinvenuti cesoie, martelli e altri strumenti atti al furto e allo scasso. Entrambi i soggetti sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere (art. 707 c.p.) e per concorso nel reato (art. 110 c.p.).