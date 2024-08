Una tragica notizia arriva dal quartiere Centocelle di Roma, dove una bimba di soli 10 mesi è stata trovata senza vita questa mattina, 6 agosto, in un appartamento situato in via dei Gerani. I genitori della piccola hanno dato l’allarme al numero di emergenza 112. Al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, gli agenti hanno trovato l’abitazione in condizioni di disordine, con le stanze a soqquadro. Nonostante i tentativi di rianimare la bambina, tutti gli sforzi sono stati vani. Sul posto sono intervenuti gli agenti del distretto di polizia del Prenestino e la squadra mobile per avviare le indagini.

Il corpo della piccola è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per le opportune verifiche. Dalle prime informazioni disponibili, sembra che la bambina soffrisse di una grave patologia fin dalla nascita, che potrebbe aver contribuito al tragico evento.

Indagini in Corso

Le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause precise del decesso e per accertare eventuali responsabilità. La situazione è particolarmente delicata e viene monitorata con attenzione dalle autorità competenti.