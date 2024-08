Una situazione di abusi e vessazioni durata due anni si è finalmente conclusa con l’arresto di un uomo a Santa Maria Capua Vetere, grazie al coraggio della moglie che ha denunciato tutto ai carabinieri. Dopo aver sopportato per anni minacce di morte, offese e violenze fisiche e psicologiche, la donna ha trovato la forza di rivolgersi alle forze dell’ordine, accompagnata dalle sue due figlie maggiorenni.

Il Coraggio della Denuncia

La donna, ormai esausta e terrorizzata dalla continua escalation di violenze, si è recata presso la caserma dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere. Insieme alle figlie, ha raccontato la drammatica situazione al comandante della Stazione, descrivendo un quadro di abusi che andava avanti da troppo tempo. Il racconto ha messo in luce una situazione familiare insostenibile, caratterizzata da minacce, danneggiamenti e violenza domestica. In un’occasione, la vittima aveva subito anche un violento schiaffo, confermato dalle sue figlie che hanno corroborato la testimonianza della madre.

L’Arresto dell’Aggressore

Gli uomini dell’Arma, dopo aver ascoltato attentamente il racconto della donna, sono intervenuti immediatamente. L’uomo è stato rintracciato presso l’abitazione di un amico a Santa Maria Capua Vetere e arrestato. Attualmente, è detenuto in carcere e a disposizione dell’autorità giudiziaria, che procederà con le indagini e l’incriminazione per le violenze commesse ai danni della consorte.

Una Storia di Coraggio e Resilienza

Questo episodio evidenzia l’importanza di non rimanere in silenzio di fronte alle violenze domestiche. La decisione della donna di denunciare ha non solo posto fine a una spirale di abusi, ma ha anche protetto le sue figlie, che erano rimaste anch’esse vittime indirette delle vessazioni. Il coraggio di questa madre e la tempestività dell’intervento dei carabinieri hanno permesso di interrompere un ciclo di violenza che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più tragiche.