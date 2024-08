In un drammatico episodio di violenza domestica avvenuto a Qualiano, in provincia di Napoli, un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, armato di bastone, ha minacciato la madre di 86 anni e la sorella di 62, pretendendo del denaro da entrambe.

L’Intervento dei Carabinieri

I carabinieri della stazione locale sono stati allertati dalla centrale operativa a seguito della segnalazione di una lite familiare. Giunti sul posto, hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione, probabilmente a causa dell’alcool. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, il 60enne ha continuato a manifestare comportamenti violenti, cercando persino di aggredire la sorella a calci.

Anni di Violenza e Terrore

Le due donne, visibilmente scosse, hanno raccontato ai carabinieri anni di violenze e vessazioni subìte dall’uomo, che avevano creato un vero e proprio clima di terrore all’interno dell’ambiente domestico. Il 60enne è stato prontamente disarmato e bloccato dai militari, che hanno posto fine a una situazione di abuso protrattasi nel tempo.

L’Arresto e il Trasferimento in Carcere

Dopo essere stato disarmato e bloccato, l’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Questo intervento delle forze dell’ordine ha posto fine a un incubo durato anni per le due donne, che ora potranno finalmente sperare in una vita più sicura, lontano dalle minacce e dalla violenza.