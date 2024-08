Un episodio che ha rischiato di trasformarsi in una tragedia ha avuto luogo ieri pomeriggio al civico 445 di via Ripuaria, in un tranquillo parco residenziale di Varcaturo. La calma del borgo è stata sconvolta quando un giovane, intento ad accendere un barbecue con una bombola del gas malconcia, ha innescato una serie di eventi che hanno portato all’intervento dei carabinieri e al suo arresto.

Il Barbecue Fuori Controllo

Il parco privato, caratterizzato da villette a schiera e giardini ben curati, è stato il teatro di un’azione pericolosa e non autorizzata. Neze Mamadou, un 27enne di origini senegalesi, ha acceso un fuoco per preparare una grigliata, utilizzando una bombola del gas in cattivo stato. La situazione ha allarmato i residenti, preoccupati per il rischio di incendi e per la sicurezza complessiva del parco.

L’Intervento dei Carabinieri

I residenti, temendo per la propria sicurezza, hanno contattato immediatamente il “112”. I carabinieri della locale Stazione sono giunti sul posto per gestire la situazione e richiedere a Mamadou di spegnere il barbecue e allontanarsi. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata. Il 27enne ha reagito con violenza: ha minacciato e insultato i militari, e ha tentato di aggredirli fisicamente. Mamadou ha anche cercato di colpire i carabinieri con un paio di forbici che aveva nascosto nei pantaloni.

L’Arresto e le Conseguenze

L’aggressione ha richiesto l’intervento di altre pattuglie per controllare e arrestare Mamadou. L’individuo è stato portato in carcere, mentre i due carabinieri che sono intervenuti per primi hanno subito lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Le azioni violente e minacciose del 27enne hanno suscitato grande preoccupazione nella comunità e hanno messo in luce la pericolosità della situazione.