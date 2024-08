Un nuovo e inquietante atto intimidatorio ha scosso Roma, dove Tiziana Ronzìo, presidente dell’associazione “Tor Più Bella”, ha trovato una bara nera davanti alla sua abitazione. Ronzìo, già decorata con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il suo impegno antimafia, opera nel quartiere di Tor Bella Monaca, noto per l’alto tasso di criminalità.

Una Minaccia Simbolica e Diretta

Il ritrovamento della bara rappresenta un gesto altamente simbolico e inquietante, diretto a spaventare e intimidire Ronzìo e il suo operato contro la criminalità. Questo episodio si inserisce in un contesto di pressioni e minacce che Ronzìo sta subendo da settimane. Nel corso del mese di agosto, infatti, sono stati registrati diversi episodi di vandalismo e intimidazione: motociclisti che sfrecciano a folle velocità davanti alla sua abitazione gridando insulti, e incursioni nella sede dell’associazione.

La Risposta delle Istituzioni e della Società Civile

La risposta del mondo politico e istituzionale è stata immediata e unanime. Monica Lucarelli, assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, ha espresso una ferma condanna per l’accaduto, sottolineando che nessuna intimidazione potrà fermare la lotta per la legalità. Messaggi di solidarietà sono arrivati da numerosi esponenti politici e cittadini, che riconoscono il valore del lavoro di Ronzìo in un territorio difficile come Tor Bella Monaca.

La Determinazione di Tiziana Ronzìo

Nonostante la gravità delle minacce, Tiziana Ronzìo non si lascia intimidire. «Sono gesti stupidi», ha dichiarato, sottolineando che questi atti non faranno altro che aumentare la sua determinazione nella lotta per la legalità. Le autorità competenti hanno già avviato le indagini per individuare i responsabili di questi atti intimidatori.

Un Quartiere Sotto Pressione

Tor Bella Monaca è noto per essere uno dei quartieri più problematici della Capitale, con un alto tasso di criminalità organizzata e una radicata presenza di attività illegali. In questo contesto, l’opera di Ronzìo e della sua associazione rappresenta un baluardo di legalità e resistenza contro il degrado e la criminalità.