Concorso dell’Agenzia delle Entrate ha annunciato un nuovo bando di concorso per l’assunzione di 470 addetti, che saranno inquadrati in attività operative di carattere giuridico, economico, tecnico e amministrativo. Questa iniziativa fa parte di un piano più ampio, già avviato negli anni passati, che porterà all’assunzione di 11 mila unità entro la fine del 2024.

Scadenza e Modalità di Presentazione della Domanda

Se sei interessato a partecipare al concorso, è fondamentale inviare la tua candidatura entro le ore 23:59 di martedì 10 settembre 2024. La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale unico del reclutamento InPA (disponibile al sito www.inpga.gov.it). In alternativa, puoi accedere al portale passando dal sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it), nella sezione “selezione del personale” all’interno di “Amministrazione Trasparente”.

Per completare la procedura di candidatura, è necessario autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Inoltre, è richiesto un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al candidato o un domicilio digitale.

Requisiti per Partecipare al Concorso dell’Agenzia delle Entrate

I candidati devono possedere una serie di requisiti legali e accademici per essere ammessi al concorso. Di seguito sono riportati i requisiti principali:

Cittadinanza: Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea con diritto di soggiorno.

Godimento dei diritti civili e politici: Il candidato deve godere pienamente dei diritti civili e politici riferiti al proprio Paese di cittadinanza.

Precedenti lavorativi: Non essere stati licenziati per giusta causa dall’Agenzia delle Entrate o dalle società confluite in essa, e non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni pubbliche.

Titoli di studio: È richiesto il possesso di una laurea triennale o magistrale in una delle seguenti discipline:

Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36), Scienze economiche (L-33), Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18)

In alternativa, è valido il diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o un titolo equipollente per legge.

Attività e Funzioni dei Nuovi Assunti

I nuovi assunti saranno chiamati a svolgere attività operative di carattere giuridico, economico, tecnico e amministrativo, con un focus particolare sulle operazioni di riscossione. Tra le principali mansioni:

Procedure di notifica e riscossione cautelari ed esecutive

Servizi erogati ai contribuenti

Attività amministrative di riscossione e servizio agli enti

Gestione del contenzioso della riscossione

Queste attività saranno cruciali per il recupero e la tutela dei crediti affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione da parte degli Enti impositori, nel rispetto delle normative vigenti.

Distribuzione dei Posti a Livello Regionale dell’agenzia delle entrate

Il concorso prevede un totale di 470 posti distribuiti su diverse regioni italiane, con la Campania che offre il maggior numero di assunzioni (105 posti). Ecco la distribuzione dettagliata per regione:

Abruzzo: 5 posti

Basilicata: 10 posti

Calabria: 41 posti

Campania: 105 posti

Emilia-Romagna: 21 posti

Lazio: 83 posti

Liguria: 13 posti

Lombardia: 30 posti

Marche: 12 posti

Molise: 4 posti

Piemonte: 13 posti

Puglia: 24 posti

Sardegna: 22 posti

Sicilia: 41 posti

Toscana: 35 posti

Umbria: 5 posti

Veneto: 6 posti

Non sono previsti posti di lavoro in Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.

Il concorso dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un’importante opportunità per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore pubblico, con un focus su attività di grande rilevanza giuridica, economica e amministrativa. Con la scadenza fissata per il 10 settembre 2024, è essenziale preparare tutta la documentazione necessaria e inviare la domanda per via telematica entro i tempi stabiliti.