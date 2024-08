Un’importante operazione della Squadra Mobile di Napoli ha portato al sequestro di un ingente bottino in un’abitazione di Torre del Greco, concludendosi con il fermo di tre cittadini georgiani e la denuncia a piede libero di un pregiudicato italiano. Il materiale confiscato include orologi di pregio, monili d’oro, borse e pochette di lusso, oltre a migliaia di euro in contanti. Questo ritrovamento è il risultato di indagini approfondite mirate a combattere il crescente fenomeno dei furti e delle rapine in appartamento che ha registrato un picco durante il periodo estivo.

Operazione Antirapina a Torre del Greco: Quattro Arresti e Un Grande Sequestro

L’operazione si è svolta con il coordinamento della Procura di Torre Annunziata e ha visto l’intervento della Squadra Mobile di Napoli in un’abitazione a Torre del Greco. I beni rinvenuti, tra cui preziosi orologi e borse di lusso, sono considerati probabili proventi di recenti furti e rapine. Gli oggetti sequestrati, insieme a una significativa somma di denaro, indicano un’ampia attività illecita connessa al crimine organizzato.

Dettagli del Blitz: Sequestrati Orologi di Lusso, Monili e Strumenti per Furti

Durante la perquisizione, oltre ai beni di lusso e al denaro, sono stati trovati anche strumenti tecnici come chiavi adulterate, grimaldelli e frese. Questi strumenti sono comunemente usati per scassinare porte e casseforti, confermando che i sospettati erano equipaggiati per commettere furti complessi e ben organizzati. Il ritrovamento di tali strumenti dimostra la professionalità e la preparazione della banda coinvolta.

Chi Sono i Sospettati: Tre Georgiani e un Italiano Denunciato

I tre cittadini georgiani, arrestati e trasferiti nel carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida, sono accusati di ricettazione. Il pregiudicato italiano, invece, è stato denunciato a piede libero per lo stesso reato. L’operazione ha avuto esito positivo grazie alla cooperazione tra le forze dell’ordine e la Procura, che hanno permesso di smantellare una banda specializzata in furti e rapine.

Prossimi Passi: Identificazione dei Proprietari e Verifica della Provenienza dei Beni

Le indagini proseguono con l’obiettivo di identificare i legittimi proprietari degli oggetti sequestrati e verificare la loro provenienza. Gli investigatori stanno lavorando per accertare se i beni sequestrati siano stati rubati durante i recenti raid in casa e per ricostruire l’intero schema criminoso. Questo processo è cruciale per garantire che le vittime dei furti possano riavere i loro beni e per smantellare completamente l’organizzazione criminale.