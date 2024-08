Un’operazione congiunta dei Carabinieri di Castellammare di Stabia e del personale della Gori ha portato alla scoperta e alla chiusura di un tunnel sotterraneo, scavato da ignoti nei pressi di un istituto bancario situato in Corso Alcide De Gasperi.

Il Tunnel Segreto: Un Tentativo di Furto in Banca?

Il tunnel era stato scavato sfruttando una porzione della rete fognaria che circonda il perimetro della banca, precisamente in corrispondenza del caveau. Questo dettaglio suggerisce un piano accuratamente orchestrato per accedere ai depositi di sicurezza della banca.

Intervento e Sequestro dei Materiali

Durante l’operazione, i carabinieri hanno sequestrato i materiali da scavo disseminati lungo il percorso del tunnel. Dopo l’intervento, il passaggio sotterraneo è stato immediatamente tombato, impedendo ulteriori utilizzi. Le autorità hanno aperto un’indagine per identificare i responsabili e comprendere la portata del piano criminale.

Indagini in Corso

Le indagini sull’accaduto sono attualmente in corso. Gli investigatori stanno lavorando per raccogliere prove e testimonianze che possano aiutare a individuare i responsabili di questo tentato furto, che sembra essere stato pianificato con grande attenzione ai dettagli.