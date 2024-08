In un’operazione coordinata dai Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile (Nor) di Pescara, tre persone sono state arrestate con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al furto di auto. L’operazione, eseguita in collaborazione con i Comandi di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, è avvenuta su ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Pescara.

Gli arrestati, tutti residenti in Campania, sono accusati di aver formato una banda organizzata per rubare autovetture nella provincia di Pescara. Il loro metodo prevedeva incursioni notturne mirate, durante le quali i membri dell’associazione utilizzavano un’auto “pulita” per evitare i controlli delle forze dell’ordine. Grazie all’uso di chiavi elettroniche contraffatte, i malviventi riuscivano ad aprire e portare via i veicoli.

Le indagini, iniziate lo scorso marzo, sono state supportate dalle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza dei comuni di Pescara e Montesilvano. Gli investigatori hanno documentato il furto di sei automobili, tra cui tre Fiat Panda, due Fiat 500 e una Lancia Y. Dopo aver completato le formalità legali, i tre sospettati sono stati trasferiti in carceri della Campania.