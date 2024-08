Tragedia sfiorata durante i festeggiamenti per il patrono Sant’Alfonso a Pagani, dove una bambina di nove anni è caduta da una giostra del luna park allestito per l’occasione. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, lasciando la comunità locale sconvolta e preoccupata per le condizioni della piccola, attualmente ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli.

L’incidente è accaduto mentre la bambina era su una delle attrazioni del luna park. Subito dopo la caduta, è prontamente soccorsa dai genitori e dal personale medico presente sul posto. L’ambulanza del 118 l’ha inizialmente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Nocera, dove le sono prestate le prime cure. Considerata la necessità di ulteriori accertamenti, la piccola è successivamente trasferita al Santobono di Napoli, specializzato in pediatria.

La madre della bambina ha lanciato un appello sui social media, in particolare su Facebook, invitando chiunque avesse ripreso l’incidente a consegnare eventuali video ai carabinieri. “Se qualcuno ha girato video che possano essere utili ai carabinieri per ricostruire i fatti in tutta la loro veridicità, al più presto lo consegni in via riservata per consentire lo svolgimento delle indagini”, ha scritto la madre, sperando di poter chiarire le circostanze esatte dell’accaduto.

Le indagini, condotte dai carabinieri, sono ora focalizzate sulla ricostruzione dettagliata delle tempistiche dell’incidente e sulla verifica delle eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno esaminando se ci siano negligenze da parte dei giostrai o se l’incidente sia stato causato da un malfunzionamento dell’attrezzatura. Tuttavia, l’impianto non è posto sotto sequestro, un dettaglio che potrebbe suggerire che i meccanismi della giostra fossero in regolare funzionamento al momento dell’incidente.