Un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità della Costiera Amalfitana poco prima di mezzogiorno di ieri. Un’auto che procedeva in direzione Amalfi si è improvvisamente ribaltata su un lato, causando preoccupazione e disagi lungo la trafficata strada costiera. L’incidente è avvenuto nel territorio di Maiori, precisamente dopo Capo d’Orso. Secondo le prime ricostruzioni, anche un motociclista è stato coinvolto nel sinistro. L’uomo, che sopraggiungeva in sella alla sua moto, non ha potuto evitare l’impatto con il veicolo ribaltato.

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenute due ambulanze della Croce Rossa, operative presso i Saut di Maiori e Castiglione. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti, che sono stati successivamente trasportati al presidio ospedaliero Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello. Le loro condizioni, al momento, non sono state rese note, ma si attendono aggiornamenti sulle loro condizioni di salute.

Oltre ai soccorsi medici, sul posto sono giunti anche i Carabinieri della stazione locale e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori. Questi ultimi hanno messo in sicurezza l’area e contribuito alle operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti, che giacevano al centro della carreggiata, bloccando completamente la circolazione stradale.

Il traffico, paralizzato per diverso tempo, è tornato alla normalità solo dopo che le forze dell’ordine hanno effettuato i necessari rilievi per accertare le cause dell’incidente e la successiva rimozione dei veicoli. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dei fatti e attribuire eventuali responsabilità.