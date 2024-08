Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Qualiano (NA) nella notte, portando alla morte del 42enne Nunzio Gelsomino, residente a Napoli. L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte in via Circumvallazione esterna S.p.1, nei pressi della rotonda dove si trova il comando della Guardia di Finanza. Secondo una nota diffusa dai carabinieri, Gelsomino era alla guida di una Volkswagen Polo, con accanto una 37enne di Sant’Antimo. Le circostanze dell’incidente sono ancora sotto indagine, ma una prima ricostruzione suggerisce che l’autista abbia perso il controllo del veicolo. L’auto, dopo aver urtato lo spartitraffico, si è ribaltata e ha attraversato la rotonda, terminando la sua corsa contro il cancello di un’abitazione situata al civico 4.

Purtroppo, per Nunzio Gelsomino non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. La donna che viaggiava con lui, invece, è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per determinare le cause precise dell’incidente. Al momento non è chiaro cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo, e non si escludono ipotesi che vanno da un possibile guasto meccanico a un malore improvviso del conducente.