Un episodio di grande paura si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Mugnano del Cardinale. In via Sirignano, un’autovettura in transito ha preso improvvisamente fuoco, creando una situazione di emergenza. Alla guida del veicolo si trovava una donna, che è riuscita a scendere e mettersi in salvo appena in tempo.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’intera vettura, riducendola in cenere. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area circostante. Nonostante l’incidente, la donna alla guida non ha riportato alcuna ferita, ma solo un grande spavento.

Sicurezza e Prontezza di Reazione

L’episodio mette in luce l’importanza della prontezza di reazione in situazioni di emergenza. La tempestività con cui la conducente ha abbandonato il veicolo in fiamme ha evitato conseguenze più gravi. Inoltre, l’efficace intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni e garantire la sicurezza dell’area.