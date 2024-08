Questa mattina, viale Mazzini è stato teatro di un evento che ha scosso profondamente la comunità locale. Un’autovettura ha improvvisamente preso fuoco, scatenando momenti di grande paura tra i residenti e i passanti che si trovavano nei pressi dell’incidente. L’uomo alla guida del veicolo, accortosi del pericolo, è riuscito a mettersi in salvo uscendo tempestivamente dall’abitacolo, poco prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo. Decisivo è stato l’intervento immediato degli agenti della Polizia Municipale di Pompei, che si trovavano nelle vicinanze e hanno agito con grande prontezza, mettendo in sicurezza l’area e assistendo il conducente.

Grazie alla rapidità e all’efficacia dell’azione degli agenti, si è evitato il peggio e non ci sono feriti. Le fiamme sono rapidamente domate, evitando che l’incendio si propagasse ad altre vetture parcheggiate nelle vicinanze o a edifici adiacenti.

Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, ha voluto esprimere pubblicamente il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal corpo della Polizia Municipale. In una nota, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza della prontezza e del coordinamento nelle situazioni di emergenza, lodando gli agenti per il loro coraggio e la professionalità dimostrata.