Altavilla Irpina scossa ieri da un grave incidente pomeridiano quando un’autovettura in transito sulla strada provinciale 268, via Carrara, è andata improvvisamente a fuoco. Le fiamme, divampate in modo repentino, hanno avvolto completamente il veicolo, riducendolo in cenere. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. I soccorritori sono riusciti a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area circostante, prevenendo ulteriori danni.

Alla guida del veicolo c’era un uomo residente a Pietrastornina. Fortunatamente, il conducente è riuscito a mettersi in salvo senza riportare ferite. L’episodio ha lasciato comunque un grande spavento e ingenti danni al veicolo, che è stato completamente distrutto.

Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Gli investigatori stanno esaminando le circostanze che hanno portato al violento rogo e se ci siano stati fattori contribuenti all’episodio.