Mugnano del Cardinale ha vissuto momenti di grande paura nella notte appena trascorsa, quando un’autovettura è avvolta dalle fiamme in via Giuseppe Di Vittorio, proprio a ridosso delle abitazioni. L’incidente ha causato danni significativi non solo alla vettura coinvolta, ma anche alla facciata di un edificio e a un negozio adiacente, invaso dal fumo.

L’Intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme è lanciato immediatamente, e la sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ha inviato due squadre sul posto. I pompieri, giunti tempestivamente, sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’intera area, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente. Tuttavia, i danni risultano ingenti: un’altra autovettura parcheggiata nelle vicinanze ha subito lesioni, la facciata dell’abitazione limitrofa è annerita, e il fumo denso ha invaso un negozio adiacente, causando disagi.

Le Indagini in Corso

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Baiano, che hanno avviato i rilievi per accertare le cause dell’incendio. Al momento, l’ipotesi di un raid doloso non è esclusa, e le forze dell’ordine stanno lavorando per raccogliere tutte le evidenze necessarie per fare luce sull’accaduto.