Una tragica notte sulle strade del Beneventano, dove un terribile incidente stradale ha causato la morte di un giovane e il ferimento di altri tre. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale di Campolattaro, intorno alle 4:30 del mattino, quando una Volkswagen Tiguan con a bordo quattro amici si è schiantata contro un muro e un pilone di un ponte, per cause ancora in corso di accertamento.

La Vittima: Carlo F., 31 anni

A perdere la vita è stato Carlo F., 31enne di Benevento, residente in una contrada vicino a Fragneto Monforte. Carlo, che era alla guida dell’auto, è stato trovato senza vita dai soccorritori che sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente. Nonostante i tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare. La sua salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Pio, dove verranno eseguiti gli esami medico-legali.

I Feriti

Gli altri tre passeggeri, tutti amici di Carlo e residenti a Fragneto Monforte, sono rimasti feriti nell’impatto. Si tratta di Rocco, 29 anni, Mario e Michele, rispettivamente 30 e 29 anni, questi ultimi due nipoti della vittima. I feriti sono stati trasportati in ospedale, uno di loro in codice rosso a bordo di un’ambulanza della Croce Rossa. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione.

La Comunità in Lutto

La notizia della tragedia ha profondamente colpito la comunità locale, soprattutto Fragneto Monforte, dove Carlo era ben conosciuto e apprezzato. Il sindaco del paese, Luigi Facchino, ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia del giovane, ricordandolo come una persona laboriosa e impegnata, ben integrata nella comunità nonostante la residenza nel vicino comune di Benevento. “Era un giovane che aveva fatto dell’impegno e della laboriosità le cifre della sua giovane esistenza, ora bruscamente interrotta da una delle tragedie con le quali la vita ci costringe purtroppo a fare i conti”, ha commentato il sindaco.