Nella notte scorsa, un grave incidente stradale si è verificato sulla SS 18, nel territorio comunale di Prignano Cilento, in provincia di Salerno, causando tre feriti, di cui uno in condizioni critiche.

La Dinamica dell’Incidente

L’incidente ha coinvolto tre giovani: due ragazze di 19 e 17 anni e un ragazzo di 20 anni, che viaggiavano a bordo di una Suzuki condotta dal 20enne. Per ragioni ancora in corso di accertamento, l’auto è uscita di strada, terminando la sua corsa contro un albero. L’impatto è stato estremamente violento, causando gravi danni al veicolo e ferendo seriamente i passeggeri.

Le Conseguenze e le Condizioni dei Feriti

Tra i feriti, una delle due ragazze ha riportato le lesioni più gravi ed è stata ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale di Vallo della Lucania. Le sue condizioni sono monitorate costantemente dai medici, che si riservano di sciogliere la prognosi nelle prossime ore. Gli altri due giovani coinvolti nell’incidente, pur avendo subito ferite, non sono in pericolo di vita.

Indagini in Corso

Le autorità stanno indagando per determinare le cause precise dell’incidente. Al momento non sono chiare le circostanze che hanno portato all’uscita di strada del veicolo, ma si stanno valutando tutte le ipotesi, inclusa una possibile distrazione del conducente o un malfunzionamento del veicolo.