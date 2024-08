Ieri pomeriggio, intorno alle 17:30, un incidente stradale ha coinvolto un’auto con a bordo quattro persone in località “Guardiola”, nei pressi del ponte che collega Sassano a Trinità. L’auto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è finita nella cunetta adiacente al fiume Tanagro.

Intervento dei Soccorsi

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che sono giunti sul luogo dell’incidente e hanno estratto tre delle quattro persone coinvolte. La quarta persona è riuscita a risalire autonomamente dal veicolo. I sanitari del 118 sono intervenuti prontamente e hanno trasportato i feriti all’ospedale per accertamenti e precauzioni, sebbene le loro condizioni non risultino gravi.

Rilievi e Impatti sulla Circolazione

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della radiomobile di Sala Consilina per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. L’incidente ha causato solo rallentamenti alla circolazione nella zona, senza ulteriori complicazioni.

Le autorità competenti stanno proseguendo con le indagini per determinare le cause precise dell’incidente. Fortunatamente, l’episodio non ha comportato feriti gravi, e i quattro coinvolti stanno ricevendo le cure necessarie per garantire il loro completo recupero.