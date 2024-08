Attraversare i Faraglioni di Capri al chiaro di luna può essere un’esperienza incredibilmente suggestiva, ma è anche vietata. Questo hanno scoperto tre skipper che, nella notte, sono intercettati e sanzionati dai Carabinieri della compagnia di Sorrento. Gli uomini dell’Arma erano impegnati in un’operazione di controllo notturno lungo le coste dell’isola, un’attività che si è protratta fino all’alba.

L’area dei Faraglioni, una delle più belle e iconiche al mondo, è inclusa nelle zone a protezione speciale (ZPS) e nei siti di importanza comunitaria (SIC) secondo la direttiva “Habitat Natura 2000” del ministero dell’Interno, che mira a salvaguardare ambienti naturali di particolare valore. Durante i controlli effettuati con il battello CC402, sono ispezionate 12 imbarcazioni e identificate 27 persone. Tre di queste imbarcazioni sono sanzionate perché i rispettivi skipper stavano navigando troppo vicino alla costa, in violazione delle normative di sicurezza e protezione ambientale.

Questi controlli sono fondamentali per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza della navigazione e per proteggere l’integrità ambientale di luoghi così preziosi. Le sanzioni servono non solo a punire i comportamenti irregolari, ma anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di rispettare le regole in aree particolarmente delicate dal punto di vista ecologico.