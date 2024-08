Buone notizie per molte famiglie italiane che ricevono l’Assegno Unico e Universale per figli a carico sotto i 21 anni, perché a partire da settembre 2024, alcune di queste famiglie vedranno un aumento degli importi grazie a nuove maggiorazioni introdotte dall’INPS. Questi aggiornamenti riguardano principalmente le famiglie con condizioni specifiche, che ora potranno beneficiare di somme aggiuntive rispetto a quanto percepito nei primi otto mesi dell’anno.

Assegno Unico e Universale: Aumenti a Settembre 2024

L’Assegno Unico e Universale è una misura di sostegno economico destinata a tutte le famiglie con figli fino a 21 anni di età. Questo strumento, che ha sostituito tutte le precedenti forme di welfare familiare, garantisce un contributo mensile il cui importo varia in base all’ISEE della famiglia e ad altre condizioni specifiche, come la presenza di figli disabili o genitori entrambi lavoratori.

Chi Beneficerà degli Aumenti

A partire dalla mensilità di settembre 2024, alcune famiglie riceveranno importi maggiorati grazie a nuove regole introdotte dall’INPS. In particolare, la maggiorazione di 32,40 euro al mese, destinata alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori, sarà estesa anche ai vedovi, a condizione che il coniuge deceduto lavorasse al momento della morte e che il decesso sia avvenuto non oltre cinque anni fa.

Un’altra importante novità riguarda i lavoratori precari della scuola. A partire da settembre, i precari assunti potranno richiedere la maggiorazione prevista per i genitori entrambi lavoratori. Questa modifica rappresenta un’opportunità per chi, fino a quel momento, non poteva accedere a questa maggiorazione perché solo uno dei genitori lavorava.

Importi e Condizioni

Gli importi dell’Assegno Unico variano a seconda dell’ISEE e della composizione familiare. Ad esempio, per le famiglie con ISEE fino a 17.090 euro, l’importo è di 199,40 euro per ogni figlio minorenne e 96,90 euro per i figli maggiorenni ma sotto i 21 anni. Per ISEE più elevati, l’importo dell’assegno diminuisce progressivamente, arrivando a 57,00 euro per i figli minorenni e 28,50 euro per i maggiorenni in famiglie con un ISEE superiore a 45.574 euro.

A questi importi base si aggiungono diverse maggiorazioni, come quella del 50% per un figlio fino ai 12 mesi di vita, o i 22,80 euro in più per le madri single con figli a carico. Inoltre, esistono altre maggiorazioni legate alla presenza di più figli o a specifiche condizioni lavorative dei genitori.

Come Richiedere le Maggiorazioni

Le famiglie che ritengono di avere diritto alle nuove maggiorazioni devono assicurarsi che la loro situazione sia aggiornata presso l’INPS. In particolare, i lavoratori precari della scuola dovranno aggiornare la loro domanda di Assegno Unico per riflettere il nuovo stato occupazionale e ottenere così l’aumento a cui hanno diritto.

Le modifiche introdotte dall’INPS per l’Assegno Unico e Universale a partire da settembre 2024 rappresentano un importante aiuto per molte famiglie italiane. Queste novità sottolineano l’importanza di mantenere aggiornate le informazioni relative alla propria situazione familiare e lavorativa per beneficiare di tutte le agevolazioni disponibili.