La popolazione di anziani in Italia continua a crescere, e con essa le esigenze assistenziali, economiche e sociali e per rispondere a queste necessità, il Governo ha introdotto il Decreto Anziani con 10 nuovi bonus, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2024, che attua la Legge Delega per il Patto della Terza Età. Questo decreto introduce dieci nuovi bonus e misure di sostegno per gli over 65, volti a migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire la loro inclusione sociale.

1. Assegno Unico Universale per Anziani Invalidi tra i 10 nuovi bonus

Il fulcro del Decreto è l’introduzione dell’Assegno Unico Universale per gli anziani invalidi, che entrerà in vigore nel 2025. Questo assegno raccoglie diverse agevolazioni esistenti e ne introduce di nuove, con l’obiettivo di garantire un supporto economico continuo e adeguato ai bisogni assistenziali dei beneficiari.

2. Bonus Viaggi per Over 65

Un’altra novità è il Bonus Viaggi per gli over 65, che offre sconti significativi su gite e viaggi organizzati. L’obiettivo è promuovere la salute psicofisica degli anziani e favorire il turismo del benessere, stimolando al contempo l’incontro sociale e la scoperta di nuovi luoghi.

3. Prevenzione della Fragilità tra i 10 nuovi bonus per anziani

Il Decreto introduce misure innovative per la prevenzione della fragilità. Il Governo promuoverà la telemedicina e strumenti di sanità preventiva direttamente a domicilio, cercando di ridurre l’isolamento e migliorare la qualità delle relazioni affettive. Saranno sviluppate anche forme di domiciliarità e coabitazione solidale.

4. Bonus Trasporti Regionali

Tra le misure più attese c’è il Bonus Trasporti dedicato agli anziani, gestito dalle Regioni. Questa agevolazione mira a migliorare la mobilità degli over 65, garantendo loro maggiore autonomia e facilitando l’accesso a servizi essenziali.

5. Valutazione Multidimensionale e Assistenza Integrata

Per gli anziani non autosufficienti, il Decreto prevede nuovi criteri di valutazione multidimensionale per orientare e sostenere le famiglie nel percorso assistenziale. Inoltre, saranno sviluppati progetti individualizzati di assistenza integrata per offrire un supporto personalizzato in base alle specifiche esigenze.

6. Sostegno ai Caregiver Familiari

Il ruolo dei caregiver familiari è centrale nella gestione dell’assistenza agli anziani. Il Decreto introduce novità importanti per questi operatori, fornendo strumenti e risorse per agevolare il loro lavoro quotidiano e migliorare il benessere degli assistiti.

7. Promozione dello Sport per Anziani

La promozione dell’attività fisica è fondamentale per una terza età in salute. Il Decreto include agevolazioni per lo sport degli anziani, incentivando la partecipazione a programmi di esercizio fisico adeguati alle loro capacità.

8. Bonus per Animali Domestici

Una delle misure più innovative è il Bonus per gli Animali Domestici. Questo bonus garantisce non solo il benessere degli anziani ma anche quello dei loro amici a quattro zampe, permettendo l’accesso degli animali alle strutture residenziali per anziani.

9. Servizio Civile per il Sostegno agli Anziani tra i 10 nuovi bonus

Il Decreto prevede inoltre progetti di Servizio Civile dedicati al sostegno degli anziani. Questi progetti coinvolgeranno giovani volontari in attività di supporto e assistenza, creando una rete intergenerazionale di solidarietà.

10. Invecchiamento Attivo nei Luoghi di Lavoro

Infine, il Decreto introduce misure per tutelare l’invecchiamento attivo nei luoghi di lavoro. Queste misure puntano a valorizzare l’esperienza degli anziani e a favorire la loro permanenza nel mondo del lavoro, garantendo al contempo condizioni adeguate e rispettose delle loro esigenze.

Il Decreto Anziani 2024 rappresenta un passo significativo verso una maggiore inclusione e tutela della popolazione anziana in Italia. Con questi dieci nuovi bonus e misure di sostegno, il Governo mira a garantire una terza età più serena, attiva e senza preoccupazioni, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane.