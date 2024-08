Il prossimo weekend si preannuncia come il più caldo dell’anno, con un’ondata di calore che coinvolgerà gran parte delle città italiane. A testimoniarlo sono i bollini rossi emessi dal Ministero della Salute, che segnalano le città dove il rischio per la salute dovuto alle alte temperature è massimo.

Bollini Rossi: Le Città Più a Rischio

Oggi, sette città sono già contrassegnate con il bollino rosso: Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia e Roma. Queste città stanno vivendo temperature estreme che rappresentano un pericolo significativo per la salute di tutta la popolazione.

Per il weekend, la situazione è destinata a peggiorare. Sabato, il numero di città in allerta rossa salirà a nove, con l’aggiunta di Rieti e Firenze. Ma sarà domenica il giorno più critico, con ben 14 città in rosso, superando la metà dei 27 centri urbani monitorati dal bollettino del Ministero della Salute. Oltre alle città già menzionate, si uniranno alla lista Bolzano, Genova, Napoli, Verona e Viterbo. In particolare, il Lazio sarà l’unica regione italiana con tutti i suoi cinque capoluoghi di provincia (Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo) in allerta massima.

Bollini Arancioni in Aumento

Anche i bollini arancioni, che indicano un rischio elevato di caldo per la fascia più fragile della popolazione, sono in aumento. Oggi sono sette le città in arancione, ma venerdì il numero salirà a 11 includendo città come Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Domenica, le città in arancione saranno 10, tra cui Ancona, Bari, Bologna, Civitavecchia, Messina, Milano, Reggio Calabria, Torino, Trieste e Venezia.

Misure di Prevenzione e Consigli per Affrontare l’Ondata di Calore

Con l’intensificarsi dell’ondata di calore, è essenziale adottare misure preventive per proteggere la salute, soprattutto quella delle persone più vulnerabili. Si consiglia di:

Evitare l’esposizione diretta al sole durante le ore più calde della giornata.

Bere molta acqua per mantenere un’adeguata idratazione.

Restare in ambienti freschi e climatizzati, soprattutto durante le ore di punta.

Prestare particolare attenzione agli anziani, ai bambini e alle persone con patologie croniche.