Nel contesto delle agevolazioni fiscali previste per il 2024 arriva uno degli strumenti più utili per chi affronta spese sanitarie come il bonus fisioterapia. Questo vantaggio fiscale permette di detrarre una parte significativa delle spese sostenute per trattamenti fisioterapici, spesso indispensabili per il recupero da infortuni o per la gestione di patologie croniche.

Detrazione Fiscale del 19% per le Spese di Fisioterapia, arriva il Bonus

Le spese di fisioterapia rientrano tra quelle sanitarie che possono essere detratte ai fini dell’IRPEF al 19% dell’importo totale. Questa detrazione può essere richiesta sia attraverso il modello 730 che con il modello Redditi Persone Fisiche, come specificato dall’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi.

Chi Può Beneficiare della Detrazione e del Bonus fisioterapia in arrivo

Tutti i contribuenti che sostengono spese per la fisioterapia possono richiedere questa detrazione. Anche le spese sostenute per i familiari a carico sono incluse, il che rappresenta un notevole aiuto economico per le famiglie. In particolare, i contribuenti con disabilità hanno l’opzione di scegliere tra la deduzione e la detrazione delle spese, scegliendo l’opzione più vantaggiosa.

Documentazione Necessaria

Per usufruire della detrazione, è fondamentale avere una documentazione adeguata. Questa include:

Fattura o ricevuta fiscale: Deve essere emessa dal fisioterapista o dalla struttura dove si è ricevuto il trattamento.

Pagamento tracciabile: È preferibile utilizzare metodi come bonifico bancario, carte di credito/debito, o sistemi di pagamento digitali come PagoPA.

Attestazione della prestazione: Se la fattura è emessa da un ente diverso da chi ha effettuato la prestazione, è necessaria una dichiarazione che confermi l’esecuzione diretta della prestazione da parte di personale qualificato.

È importante che il documento di certificazione delle spese indichi chiaramente la figura professionale del fisioterapista e descriva in dettaglio la prestazione sanitaria ricevuta. Inoltre, non è più necessaria una prescrizione medica per beneficiare dell’esenzione dall’IVA, purché la natura della prestazione e la qualifica del professionista siano conformi ai requisiti previsti.

Inserimento nel Modello 730/2024

Per dichiarare le spese di fisioterapia per cui arriva il Bonus, è necessario inserirle nel rigo E1 – Spese sanitarie del Quadro E del modello 730/2024. Le spese devono essere sommate a tutte le altre spese sanitarie sostenute nel corso del 2023. Va ricordato che la detrazione del 19% si applica solo sulla parte di spesa che eccede la franchigia di 129,11 euro.

La possibilità di detrarre le spese per la fisioterapia rappresenta un’importante agevolazione per chi deve sostenere questi costi, spesso elevati. La fascia di prezzo per una singola seduta può variare tra i 30 e i 100 euro, e cicli di trattamento prolungati possono incidere significativamente sul bilancio familiare. Essere informati sulle modalità di fruizione di queste detrazioni è essenziale per garantire il massimo risparmio possibile.

Questo bonus fisioterapia che arriva nel 2024è un valido strumento per alleviare l’onere finanziario delle spese sanitarie e garantire a tutti l’accesso ai trattamenti necessari per il proprio benessere fisico.