Negli ultimi anni, le famiglie italiane stanno affrontando un periodo di grande difficoltà economica ed il bonus erogato in automatico per i figli è ossigeno. L’inflazione ha colpito duramente, facendo lievitare i prezzi di beni di prima necessità, mentre gli stipendi rimangono stagnanti. In un contesto simile, è sempre più complicato arrivare a fine mese con un budget sufficiente per coprire tutte le spese.

Tuttavia, c’è una buona notizia per chi ha figli a carico che studiano: il governo ha introdotto il bonus che può alleviare il peso economico legato all’istruzione che arriva in modo automatico. In questa guida, vi mostriamo come ottenere una detrazione di 152 euro per ogni figlio iscritto a scuola semplicemente compilando correttamente il modello 730/2024.

Cosa Prevede il Bonus automatico da 152 Euro per Figlio

Il governo italiano, consapevole delle difficoltà che le famiglie stanno affrontando, ha deciso di offrire un sostegno concreto a coloro che hanno figli in età scolastica. Questa misura è pensata per aiutare i genitori a sostenere i costi legati all’istruzione, come le spese per la mensa, il trasporto scolastico, le gite, i corsi pomeridiani e l’assicurazione scolastica.

Per accedere a il bonus automartico non è necessario presentare alcuna domanda specifica. È sufficiente inserire le spese scolastiche nel quadro E del modello 730/2024, che è dedicato proprio agli oneri e alle spese detraibili.

Come Compilare il Modello 730/2024

Ecco una guida passo-passo su come ottenere la detrazione:

Raccogliere i Documenti Necessari: Assicuratevi di avere tutti i documenti che attestano le spese scolastiche sostenute, come ricevute e fatture. È importante che tutte queste spese siano tracciabili per poterle detrarre correttamente.

Compilare il Quadro E del Modello 730: Nel modello 730/2024, andate al quadro E, che riguarda le spese detraibili. Utilizzate il codice 12 per indicare le spese sostenute per l’istruzione. Ogni riga (dal rigo E8 al rigo E12) deve essere dedicata a un figlio, e qui dovrete sommare tutte le spese scolastiche sostenute per ciascuno.

Applicazione della Detrazione IRPEF del 19%: Una volta inserite le spese, sul totale verrà applicata una detrazione IRPEF del 19%. Per esempio, se avete speso 800 euro per le spese scolastiche del primo figlio (che è la soglia massima su cui si applica la detrazione), riceverete un bonus di 152 euro. Se invece la spesa totale è stata di 260 euro, la detrazione sarà di 49,40 euro.

Chi Può Beneficiare del Bonus

Questo bonus è disponibile per i genitori di figli iscritti a:

Scuola dell’infanzia, Scuola primaria (elementare), Scuola secondaria di primo grado (media), Scuola secondaria di secondo grado (superiore)

Per quanto riguarda gli studenti universitari, le famiglie dovranno fare riferimento ai bandi del comune di residenza o dell’istituto universitario per verificare la disponibilità di ulteriori agevolazioni.

In tempi di incertezza economica, ogni piccola agevolazione può fare la differenza. Con il bonus automatico di 152 euro per figlio studente è possibile recuperare una parte delle spese sostenute per l’istruzione. Ricordate di conservare tutti i documenti e di compilare accuratamente il modello 730/2024 per ottenere il massimo della detrazione.