Serata di terrore in una pizzeria di via Michele Esposito, a Castellammare di Stabia, dove due malviventi armati hanno fatto irruzione intorno alle 21:00, seminando il panico tra dipendenti e clienti. La rapina, avvenuta mercoledì 21 agosto, ha visto i rapinatori puntare una pistola contro la cassiera e la figlia del titolare, costringendo i presenti a consegnare l’incasso giornaliero, stimato in circa 500 euro.

La scena è stata scioccante: i rapinatori, con le armi in pugno, hanno terrorizzato i dipendenti e gli avventori, minacciandoli e facendosi consegnare il denaro. Subito dopo, i malviventi sono fuggiti a bordo di un motociclo, sparando un colpo d’arma da fuoco in aria per assicurarsi la fuga. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la figlia del titolare, sotto shock, è stata soccorsa da un’ambulanza e trasportata d’urgenza in ospedale.

L’episodio ha scatenato grande preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona. Sul luogo della rapina sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno avviato immediatamente le indagini. Le forze dell’ordine stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare i responsabili.

La Prefettura di Napoli, a seguito di questo grave episodio, ha disposto un’intensificazione dei controlli delle forze dell’ordine in tutta la provincia, per prevenire ulteriori atti criminali e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. La comunità è scossa, ma le indagini proseguono con determinazione per assicurare i colpevoli alla giustizia.