Non si terrà il tanto atteso concerto di Franco Ricciardi previsto per il 25 aprile al largo del lungomare di Napoli. L’evento, che avrebbe visto il cantante esibirsi a bordo di una chiatta, è stato annullato a causa della mancanza di autorizzazioni necessarie per garantire la sicurezza pubblica. La decisione è presa questa mattina durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Michele di Bari e presieduto dal vice prefetto vicario Gaetano Cupello. Alla riunione erano presenti anche il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il dirigente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno, un rappresentante della Capitaneria di Porto e uno degli organizzatori dell’evento.

Secondo una nota rilasciata dalla Prefettura, il Comitato ha constatato l’assenza di una specifica richiesta di autorizzazione corredata dalla necessaria documentazione istruttoria, elemento indispensabile per l’approvazione dell’evento. Senza tali permessi, il concerto non potrà aver luogo.

Il Rammarico di Franco Ricciardi

Franco Ricciardi, noto per il suo forte legame con la città di Napoli e il suo pubblico, ha espresso profondo dispiacere per l’annullamento dell’evento. In una dichiarazione rivolta ai fan, il cantante ha condiviso la sua delusione: “Chi mi conosce sa bene quanto io sia rammaricato, non potete capire che voglia che avevo di tenere questo concerto nel golfo di Napoli con tutti voi. Ma gli enti preposti alla sicurezza della nostra città ci hanno chiesto di non farlo, perché non c’erano tutte le condizioni per assicurare l’incolumità di tutti i partecipanti che sarebbero stati sicuramente troppo numerosi.”

Ricciardi ha sottolineato l’importanza della sicurezza per i suoi fan, spiegando che, una volta appresi i dubbi sollevati dalle autorità riguardo alla sicurezza delle barche, dei gommoni e dei bagnanti che avrebbero potuto partecipare all’evento in canoa, ha deciso di annullare l’esibizione. “Noi ai concerti dobbiamo divertirci come abbiamo sempre fatto e sempre faremo. E se per la prefettura non c’erano le condizioni per garantire la salvaguardia di tutti il concerto non posso farlo”, ha concluso l’artista.

Una Delusione per i Fan e la Città

L’annullamento del concerto rappresenta una delusione non solo per i fan di Franco Ricciardi, ma anche per la città di Napoli, che si preparava ad accogliere un evento unico e spettacolare nel suggestivo scenario del golfo. Tuttavia, la priorità resta la sicurezza pubblica, un principio che il cantante stesso ha voluto rispettare.