Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto a Battipaglia. L’incidente ha coinvolto due auto che si sono tamponate, causando ferite ai passeggeri di entrambi i veicoli.

Dinamica dell’Incidente

L’incidente è avvenuto quando due automobili, per ragioni ancora da chiarire, si sono scontrate in un tamponamento. L’impatto è stato tale da rendere necessario l’intervento immediato del personale sanitario.

Intervento e Soccorsi

Il personale del Vopi (Volontari Ospedalieri Pronto Intervento) è prontamente intervenuto sul luogo dell’incidente per prestare i primi soccorsi ai feriti. Le quattro persone coinvolte sono state stabilizzate e successivamente trasportate in ambulanza agli ospedali di Battipaglia e Salerno, dove sono state ricoverate per ulteriori accertamenti e cure.

Condizioni dei Feriti

Le condizioni dei feriti sono attualmente sotto osservazione, ma al momento non sono stati rilasciati dettagli specifici sulle loro condizioni. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incidente per determinare eventuali responsabilità e per ricostruire la dinamica esatta dello scontro.