Da domani inizia un periodo di caldo intenso in Italia, con un graduale aumento delle temperature che culminerà intorno a martedì 13 e mercoledì 14 agosto. Secondo le previsioni fornite dal fondatore del sito iLMeteo.it, Antonio Sanò, diverse città italiane raggiungeranno temperature eccezionalmente alte, con punte record in diverse regioni. Le previsioni indicano che già da venerdì 9 agosto Roma vedrà temperature tra i 37 e i 38 gradi, mentre Firenze è attesa a toccare i 40 gradi sabato 10 agosto. Anche altre città italiane saranno interessate da questa ondata di calore: Bologna dovrebbe raggiungere i 37 gradi giovedì prossimo, Milano si avvicinerà ai 35 gradi nel weekend, Napoli registrerà 36 gradi e nel Cagliaritano si toccheranno i 38 gradi a metà settimana. Sanò descrive questo fenomeno come una “fiammata generalizzata” che investirà l’intero Paese.

Nel frattempo, sono ancora in corso forti temporali, specialmente nelle zone alpine e appenniniche, con particolare incidenza in Abruzzo, Molise e Basilicata. Tuttavia, questi fenomeni sono destinati ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni di tempo più stabile e soleggiato. Sanò specifica che ci sarà qualche debole pioggia nelle zone interne del Lazio, ma successivamente il sole prevarrà su tutta la penisola senza piogge.

Questo periodo di caldo intenso è un fenomeno tipico dell’estate italiana, ma le temperature previste sono particolarmente elevate. Si consiglia quindi di prendere le necessarie precauzioni, come restare idratati, evitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore più calde della giornata e prestare particolare attenzione ai bambini, agli anziani e alle persone con condizioni di salute preesistenti.

Con l’avvicinarsi di Ferragosto, il picco delle temperature sarà seguito da una lieve diminuzione, offrendo un po’ di sollievo dal caldo estremo. Tuttavia, l’estate italiana rimarrà comunque caratterizzata da temperature elevate fino alla fine del mese.