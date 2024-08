In risposta al grave maltempo che ha recentemente colpito la Campania, Intesa Sanpaolo ha annunciato un’importante iniziativa a sostegno delle famiglie, delle imprese, e degli enti del territorio. Il gruppo bancario ha stanziato un plafond di 1 miliardo di euro per fornire supporto finanziario immediato a coloro che hanno subito danni significativi a causa dell’alluvione.

Dettagli dell’Iniziativa

Il finanziamento è rivolto a:

Famiglie

Imprese

Piccoli artigiani e commercianti

Settore agribusiness

Enti del Terzo Settore

Intesa Sanpaolo offrirà nuovi finanziamenti con condizioni dedicate, pensati per rispondere tempestivamente alle esigenze finanziarie di questi soggetti. Oltre ai nuovi prestiti, la banca prevede la possibilità per le famiglie e le imprese di richiedere la sospensione fino a 18 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti già in corso, offrendo così un sollievo immediato in un momento di grande difficoltà.

Raccolta Fondi e Solidarietà

Parallelamente al sostegno finanziario diretto, Intesa Sanpaolo sta attivando una raccolta fondi attraverso la sua piattaforma di crowdfunding, For Funding. I proventi raccolti saranno destinati alle popolazioni colpite dall’alluvione, con l’obiettivo di fornire ulteriori risorse per il recupero e la ricostruzione delle comunità danneggiate.

Dichiarazioni di Giuseppe Nargi

Giuseppe Nargi, Direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, ha espresso la sua solidarietà alle persone colpite, sottolineando l’impegno della banca nel fornire un aiuto concreto e immediato:

“In questo momento di emergenza intendiamo rispondere in modo tempestivo alle esigenze degli abitanti della Campania colpiti dall’alluvione, attivando ogni mezzo a nostra disposizione. Mettiamo in campo interventi molto consistenti, concreti e immediati, per contribuire al superamento di questa fase in modo da rendere possibile alle imprese di proseguire nella loro attività e alle famiglie di affrontare questa situazione di emergenza”, ha dichiarato Nargi.