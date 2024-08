Il senatore del Movimento 5 Stelle, Orfeo Mazzella, ha espresso preoccupazione per la mancata risposta da parte del responsabile degli uffici amministrativi delle Dogane di Napoli, relativa a una sua richiesta di accesso agli atti riguardante la chiusura temporanea della Dogana di Torre Annunziata. Mazzella, in una recente dichiarazione, ha sollevato interrogativi circa le motivazioni dietro questa chiusura, sottolineando il timore che possa preludere a una chiusura definitiva, con l’accorpamento della sede con quella di Castellammare di Stabia.

Il parlamentare ha evidenziato come questa chiusura sollevi dubbi, soprattutto considerando i recenti lavori di manutenzione ordinaria effettuati per prevenire il deterioramento dell’edificio. “Possibile che nessun tecnico abbia rilevato un problema così grave come la flessione del solaio di una stanza?”, si domanda Mazzella, chiedendosi cosa sia cambiato in un lasso di tempo così breve da giustificare l’intervento del responsabile della sicurezza solo ora.

Mazzella ha inoltre messo in discussione il ruolo delle autorità preposte, tra cui il Ministero delle Infrastrutture e il Demanio, nella gestione della sicurezza e dei lavori di manutenzione dell’edificio, criticando la mancanza di interventi tempestivi che avrebbero potuto evitare la chiusura della Dogana, con gravi ripercussioni per l’economia locale di Torre Annunziata.

Il senatore non esclude che il documento di valutazione del rischio possa essere redatto con l’obiettivo di giustificare una chiusura definitiva della sede, e ha dichiarato di voler approfondire la questione prima di portarla all’attenzione del Parlamento. In attesa di una risposta ufficiale dagli uffici delle Dogane di Napoli, Mazzella ha ricordato di aver recentemente effettuato un sopralluogo presso la struttura, riscontrando che, nonostante la dichiarazione di inagibilità, gli uffici si trovano in buone condizioni a seguito dei lavori di manutenzione.