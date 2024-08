Un motoscafo è rimasto incastrato sugli scogli all’imboccatura del porto di Ischia, in un incidente che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi per i cinque occupanti a bordo. L’imbarcazione, che navigava a elevata velocità, ha urtato gli scogli all’ingresso del porto ischitano, provocando uno spettacolare incidente.

Dettagli dell’Incidente

L’incidente è avvenuto a causa dell’eccessiva velocità con cui il motoscafo ha varcato il porto. L’imbarcazione, che era quasi completamente incastrata sugli scogli, ha subito danni significativi. Tra i cinque occupanti, uno ha riportato una lieve ferita al sopracciglio, mentre gli altri sono rimasti pressoché illesi.

Esito degli Accertamenti

Dopo l’incidente, il conducente del motoscafo è stato sottoposto all’alcol test, risultando positivo. È emerso che lo skipper aveva guidato l’imbarcazione a una velocità ben superiore ai limiti consentiti per legge. Le autorità marittime hanno deciso di sospendere la patente nautica del conducente per un periodo compreso tra i 6 e i 12 mesi.

Azioni delle Autorità Marittime

Le Autorità Marittime hanno emesso una diffida per la rimozione immediata del motoscafo, al fine di prevenire ulteriori rischi per la sicurezza della navigazione e per l’ambiente marino. È stato segnalato che, a causa dell’incidente, ci sono stati sversamenti di carburanti e olio nello specchio acqueo circostante, il che ha aumentato il rischio di inquinamento.