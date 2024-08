L’Ospedale Cardarelli, uno dei principali centri di riferimento per le emergenze sanitarie e le cure specialistiche in Campania, lancia un appello urgente ai donatori di sangue, in particolare ai portatori del gruppo 0. Con una media annuale di oltre 18.000 interventi chirurgici, l’ospedale si trova ad affrontare un periodo critico per quanto riguarda le scorte di sangue, essenziali per garantire l’attività chirurgica e rispondere alle necessità trasfusionali dei pazienti.

Durante i mesi estivi, il Cardarelli registra un incremento significativo dei traumi stradali, una delle principali cause di emergenze che richiedono trasfusioni immediate. Purtroppo, l’aumento di questi casi coincide con una diminuzione delle donazioni, rendendo particolarmente difficoltoso mantenere adeguati livelli di scorte di sangue. Attualmente, le riserve di sangue del gruppo 0 sono particolarmente basse, al punto che l’ospedale potrebbe essere costretto a limitare gli interventi chirurgici alle sole emergenze.

Appello ai Cittadini: “Donate Sangue per Salvare Vite”

Il Cardarelli invita tutti coloro che sono idonei a donare sangue del gruppo 0 a recarsi presso il centro trasfusionale dell’ospedale, situato al piano terra dell’edificio E, in Via Cardarelli 9, Napoli. Le donazioni possono essere effettuate dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 12:00. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il centro ai numeri 081-7472489 o 331-6702222.

Donare sangue è un gesto di solidarietà che può salvare vite. L’ospedale ricorda che la donazione è un processo sicuro e veloce, con il personale sanitario pronto ad assistere i donatori in ogni fase. “Ogni donazione è un atto di grande valore umano. In questo periodo, il nostro bisogno di sangue è più urgente che mai. Chiediamo alla comunità di rispondere a questo appello per garantire che tutti i pazienti possano ricevere le cure necessarie,” ha dichiarato un portavoce del Cardarelli.

L’importanza della Donazione di Sangue

Il sangue è un elemento vitale che non può essere prodotto artificialmente; è indispensabile in molteplici situazioni, dalle emergenze chirurgiche ai trattamenti per malattie croniche e oncologiche. In particolare, il gruppo sanguigno 0, essendo considerato donatore universale per i globuli rossi, è di estrema importanza in situazioni di emergenza dove il tempo è un fattore critico.

Con l’arrivo dell’estate e la concomitante diminuzione dei donatori abituali, l’importanza di mantenere le scorte a livelli ottimali diventa cruciale. L’Ospedale Cardarelli, come molti altri centri in Italia, dipende dalla generosità e dalla consapevolezza dei cittadini per poter continuare a fornire cure di alta qualità e salvare vite.