Un uomo di 50 anni, A.M., originario di Mercogliano, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Avellino con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Nonostante fosse detenuto in casa, A.M. era riuscito a mantenere una fiorente attività di traffico di droga, utilizzando i social network per gestire e organizzare le vendite.

Dettagli dell’Operazione

Arresto e Misura Cautelare:

Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino. L’ordinanza è scattata dopo che le forze dell’ordine avevano accumulato prove sufficienti riguardanti l’attività di spaccio di A.M., sia all’interno della casa che attraverso i social media.

Modalità di Spaccio:

Nonostante la detenzione, A.M. è riuscito a continuare la sua attività illecita utilizzando i social network per comunicare con i clienti e organizzare le vendite. Questo metodo gli ha permesso di diventare un punto di riferimento stabile per l’acquisto di droga nella provincia, inclusa la città di Avellino.

Investigazioni e Perquisizioni:

Le indagini sono state avviate dopo che le forze dell’ordine hanno notato attività sospette legate a A.M. Gli agenti hanno effettuato appostamenti e osservazioni che hanno portato alla raccolta di prove concrete. Le perquisizioni effettuate presso l’abitazione del 50enne hanno confermato la presenza di sostanze stupefacenti, ulteriormente avvalorando le accuse di traffico di droga.

Implicazioni e Prossimi Passi

L’arresto di A.M. segna un’importante operazione contro il traffico di droga nella provincia di Avellino. Le indagini continueranno per determinare eventuali complici e per approfondire il quadro indiziario emerso. La capacità di A.M. di gestire un’attività di spaccio anche mentre era detenuto sottolinea le sfide che le forze dell’ordine affrontano nella lotta contro il traffico di droga e l’uso dei social network per scopi illeciti.