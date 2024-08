Nel pomeriggio di oggi il quartiere di San Giovanni a Teduccio è stato teatro di un tragico agguato nel cuore del traffico estivo. Un commando di camorra ha fatto irruzione in piazza Giambattista Pacichelli, prendendo di mira un uomo che ha tentato invano di fuggire. La vittima, gravemente ferita, è immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, ma purtroppo è deceduta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

L’episodio ha scosso la comunità locale, mentre le forze dell’ordine si sono attivate prontamente per cercare di fare luce su quanto accaduto. La Squadra Mobile, sotto la guida di Giovanni Leuci, ha avviato un’indagine immediata per identificare i responsabili e chiarire le circostanze di questo ennesimo episodio di violenza che colpisce la città.

San Giovanni a Teduccio, già noto per le tensioni legate alla criminalità organizzata, si trova nuovamente al centro di un drammatico episodio che evidenzia la necessità di un’azione decisa per contrastare la piaga della camorra. La piazza, solitamente animata e frequentata, è stata teatro di un’esecuzione in pieno giorno, lasciando residenti e passanti attoniti di fronte a una violenza così spietata.