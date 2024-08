Un giovane di 21 anni è stato colpito alle gambe da colpi di arma da fuoco in un agguato avvenuto nel centro di Torre Annunziata. L’incidente si è verificato nella centrale via Sambuco, all’angolo con via Commercio. La vittima, un residente del luogo, è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale di Castellammare di Stabia. Fortunatamente, il giovane non è in pericolo di vita.

L’Agguato: Dinamica e Indagini in Corso

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, che stava camminando a piedi, è stato avvicinato da un uomo in sella a uno scooter. Senza esitazione, l’aggressore ha aperto il fuoco, colpendo la vittima alle gambe. L’autore dell’attacco è poi fuggito, lasciando il giovane ferito a terra.

Il ventunenne, che risulta incensurato, è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato stabilizzato. Le sue condizioni, sebbene serie, non destano preoccupazione per la sua vita.

Indagini della Polizia

Le forze dell’ordine del Commissariato di Torre Annunziata stanno attualmente indagando sull’episodio. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’agguato e cercare di individuare il movente dietro l’attacco. Le indagini si concentrano anche sull’identificazione del responsabile, che al momento resta ignoto.

Gli investigatori stanno esaminando eventuali riprese delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze per far luce sull’accaduto. Non è escluso che l’aggressione possa essere legata a motivi personali o a un gesto intimidatorio.