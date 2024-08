Con l’arrivo di settembre 2024, molti cittadini italiani si preparano a riprendere la routine quotidiana dopo la pausa estiva, e per pensionati e disoccupati è cruciale conoscere le date di accredito dei pagamenti INPS e del calendario. Questi includono pensioni, assegno unico, Naspi, DIS-COLL, assegno di inclusione e Supporto Formazione Lavoro, prestazioni essenziali per chi affronta difficoltà economiche.

Quando Arrivano i Pagamenti INPS di Settembre 2024 e qual è il calendario dei pagamenti inps?

Settembre rappresenta un mese di transizione, con diverse scadenze importanti per i pagamenti INPS. Ecco una panoramica dettagliata:

Pagamento Assegno di Inclusione nel calendario dei pagamenti inps

L’Assegno di Inclusione, introdotto come sostituto del Reddito di Cittadinanza, è un supporto fondamentale per molte famiglie italiane. Per chi già beneficia di questo assegno, l’accredito di settembre 2024 avverrà tra il 26 e il 30 del mese. Coloro che hanno presentato domanda entro agosto e hanno sottoscritto il patto di attivazione digitale potranno ritirare la carta di inclusione dal 14 settembre presso gli uffici postali.

Supporto Formazione e Lavoro

Il Supporto Formazione e Lavoro, un’indennità mensile di 350 euro, sarà erogato entro la fine di settembre, intorno al 26. Chi ha presentato domanda entro metà agosto potrebbe ricevere l’accredito già a metà mese, offrendo un aiuto tempestivo.

Pagamenti Assegno Unico

L’Assegno Unico Universale, destinato alle famiglie con figli a carico, verrà erogato tra il 18 e il 22 settembre 2024. Per chi ha presentato domanda di recente o ha subito modifiche significative, il pagamento potrebbe slittare alla fine del mese, una pratica comune per le nuove richieste.

Pagamenti Naspi e DIS-COLL nel calendario dei pagamenti inps

Le indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL saranno accreditate tra il 6 e il 16 settembre 2024. Le date rimangono invariate rispetto ai mesi precedenti e dipendono dal giorno in cui è stata presentata la domanda. Il trattamento integrativo di 100 euro mensili (ex Bonus Renzi) sarà erogato insieme a queste indennità.

Pagamenti Pensioni

Le pensioni di settembre 2024 saranno versate il 2 settembre per chi riceve l’accredito sul conto corrente. Chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali dovrà seguire il calendario suddiviso per cognome, con ritiri programmati dal 1 al 5 settembre.

Come Controllare i Pagamenti INPS?

Per verificare l’importo e la data esatta dei pagamenti INPS, è possibile accedere alla sezione “Prestazioni e Pagamenti” nell’area riservata sul sito dell’INPS. È necessario autenticarsi con SPID, CIE o CNS e consultare il fascicolo previdenziale del cittadino per visualizzare i dettagli dei pagamenti previsti per settembre 2024.

Settembre è un mese cruciale nel calendario dei pagamenti inps, con diverse prestazioni essenziali che verranno accreditate. Tenere d’occhio le date e controllare regolarmente l’area riservata INPS è fondamentale per una gestione efficiente delle finanze personali, soprattutto per chi dipende da questi pagamenti per far fronte alle spese mensili.