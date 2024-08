I passeggeri del volo FR4677 della compagnia Ryanair, in partenza da Genova e diretto a Napoli, hanno affrontato una giornata di enormi disagi. Il volo, previsto per le 9:35 del mattino, è stato posticipato più volte, lasciando i passeggeri bloccati all’interno dell’aeroporto di Genova per diverse ore. Alla fine, l’aereo è decollato con oltre 3 ore di ritardo, atterrando a Napoli solo alle 14:13.

Le Cause del Ritardo e i Disagi Subiti

Il ritardo del volo sembra essere attribuibile a problematiche interne della compagnia aerea Ryanair. Questi disservizi hanno provocato non pochi disagi ai passeggeri, che attendevano di raggiungere la Campania. Ritardi di questo tipo, oltre a generare frustrazione, possono compromettere piani di viaggio e impegni personali, creando situazioni di grande stress.

Possibilità di Risarcimento: Come Ottenere 250 Euro con ItaliaRimborso

Grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, i passeggeri coinvolti nel ritardo del volo FR4677 possono richiedere una compensazione di 250 euro. Secondo il Regolamento Comunitario 261/2004, i passeggeri che subiscono un ritardo significativo causato da problemi della compagnia aerea hanno diritto a un risarcimento. ItaliaRimborso fornisce un servizio di assistenza specializzata per guidare i passeggeri nella richiesta di risarcimento.

Come Presentare la Richiesta di Risarcimento

Per segnalare il disservizio e avviare la procedura di richiesta del risarcimento, i passeggeri del volo Ryanair Genova-Napoli possono utilizzare il form presente sul sito ufficiale di ItaliaRimborso. Il processo è semplice e rapido, e permette ai passeggeri di ottenere il compenso previsto senza dover affrontare complicazioni burocratiche.